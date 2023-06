Criação de entidade externa para gerir arbitragem dá primeiro passo na sexta-feira

A primeira reunião para preparar a nova entidade da arbitragem está agendada para sexta-feira na Cidade do Futebol e contará com a presença de Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA), Liga e APAF.Recorde-se que ontem a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou a intenção de constituir um grupo de trabalho para se avançar para um modelo de organização da arbitragem que contemple uma entidade externa, tal como acontece em outros países."Face ao atual enquadramento legal, a FPF entende que será necessário estudar a alteração das principais normas que regulam a gestão da função de arbitragem. A FPF informou desta intenção os seus sócios e a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e convidará de imediato a Liga Portugal e a APAF para integrar um grupo de trabalho que será liderado pelo presidente do Conselho de Arbitragem e que contará com o suporte da Direção Jurídica da FPF", pode ler-se no comunicado divulgado ontem. Defendendo a atual "liberdade e independência" do atual Conselho de Arbitragem, o organismo defende que esta medida "permitirá utilizar ferramentas e mecanismos legais que garantam a constituição e desenvolvimento do quadro de árbitros mais adequado".