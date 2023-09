David Elleray coordena programa para árbitros da categoria C2

O antigo árbitro inglês e atual diretor técnico do IFAB, David Elleray, é o coordenador do projeto 'CorePro 2023/24', que arrancou ontem na Cidade do Futebol com participação de 12 árbitros portugueses da categoria C2.Segundo a FPF, os resultados positivos da época passada levaram a esta 2.ª edição, na qual 8 dos juízes participam pela primeira vez.O presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, marcou presença na sessão de apresentação e transmitiu aos árbitros a importância que o programa tem na construção do futuro da classe, tendo em conta que deste grupo deverão sair árbitros de topo a nível nacional. Fontelas Gomes referiu ainda que a aposta e investimento efetuados visam o desenvolvimento dos árbitros e uma preparação adequada às exigências das competições profissionais.Tal como na época transata, David Elleray é o coordenador técnico do projeto e estabelece as diretrizes do mesmo, tendo como ponto de partida o visionamento dos jogos remotamente ou 'in loco'. No último fim de semana, o antigo árbitro britânico, de 69 anos, assistiu a quatro jogos que foram analisados na sessão técnica o próprio orientou, ontem, na Cidade do Futebol.De acordo com a FPF, o projeto terá, além do acompanhamento semanal dos árbitros, com visionamento e análise dos seus jogos e sessões de formação presenciais ou on-line, sessões plenárias presenciais na Cidade do Futebol com presença de David Elleray.