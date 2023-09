A reversão de um penálti sobre Taremi aos 90' do FC Porto-Arouca (1-1) foi o pico da polémica num jogo com vários casos e que marca já esta edição da Liga Betclic. Em causa está o facto de o árbitro Miguel Nogueira, que inicialmente assinalou falta sobre o avançado portista, ter revertido essa decisão após consultar o VAR por telefone, já que as imagens televisivas estavam indisponíveis - o sistema de videoarbitragem do Estádio do Dragão esteve 14 minutos sem energia e o suporte de reserva estava esgotado.



A forma como o árbitro tomou a decisão, sem ver as imagens, levou mesmo os dragões a pedirem a anulação da partida por "má conduta da equipa de arbitragem". "A ação de Miguel Nogueira constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro", podia ler-se no comunicado do FC Porto, emitido pouco depois do apito final no Dragão.



Há, efetivamente, base legal para este protesto do clube azul e branco? Jorge Faustino, especialista Record em arbitragem, revela neste artigo o que dizem as Leis do Jogo e o protocolo do VAR, numa resposta às perguntas mais polémicas que surgiram.