Explicações dos árbitros em situações de VAR previstas para mais 13 jogos

As explicações dos árbitros em situações com videoárbitro (VAR) voltam a ser testadas em mais 13 jogos, sete da Liga Sabseg, quatro da Taça de Portugal feminina e dois da Taça da Liga feminina.

A medida já teve efeitos práticos em jogos anteriores, mas o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prossegue os testes a este sistema, com autorização da FIFA e do International Board (IFAB), órgão regulador das leis de jogo.

Da 2.ª Liga, os jogos com a possibilidade de comunicação da parte do árbitro são o Ac. Viseu-Penafiel, Benfica B-Leixões Nacional- Vilaverdense, P. Ferreira-Marítimo, FC Porto B-Mafra, Santa Clara-Feirense, da 21.ª jornada, e Leixões-P. Ferreira, da 22.ª.

Na quinta eliminatória da Taça de Portugal feminina, os jogos contemplados são Damaiense-Sporting, Torreense-Lank Vilaverdense e Sporting de Braga-Vitória Setúbal, no sábado, e Benfica-Valadares Gaia, no domingo.

A meio da semana, na quarta-feira, também os jogos Sporting-Racing Power e Valadares Gaia-Benfica, da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga feminina, podem ter o recurso às explicações do árbitro em lances com intervenção do VAR.

"O Conselho de Arbitragem, após autorização por parte do IFAB e da FIFA, decidiu utilizar o sistema de comunicação para público da decisão final do árbitro em jogadas de possível revisão da decisão ou decisões factuais como por exemplo foras de jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti", assinalou, uma vez mais, a FPF.