Fábio Veríssimo apto para voltar a arbitrar

Fábio Veríssimo já está apto para arbitrar, depois de ter falhado o Famalicão-Sp. Braga da 27ª jornada por ter voltado a testar positivo ao coronavírus Covid-19, anunciou o Conselho de Arbitragem da FPF.





Tal como aconteceu com Defendi, guarda-redes do Famalicão, e de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde, Fábio Veríssimo está dispensado de realizar novos testes até ao fim da temporada, uma vez que está considerado como curado.Recorde-se que o árbitro, de 37 anos, já havia testado positivo para o novo coronavírus no início de abril, tendo sido dado como recuperado nos primeiros dias de maio. Um novo teste, com um resultado inconclusivo, levou a que falhasse a 27ª jornada mas agora está apto e pode voltar a ser nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.