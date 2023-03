Fábio Veríssimo foi designado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o Marítimo-Benfica, jogo da 24ª jornada da Liga Bwin, que se disputa no Funchal.Além do juiz da AF Leiria, a equipa de arbitragem contará também com André Narciso no VAR.Já no outro jogo a envolver um 'grande' que faltava revelar, o árbitro principal do Sporting-Boavista será João Pinheiro. Rui Costa estará no VAR, em Alvalade.Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Flávio LimaVAR: André NarcisoAVAR: Paulo BrásÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Fá SanháVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Nuno Manso e André Dias4.º árbitro: Rui SilvaVAR: Claúdio PereiraAVAR: Luis Ferreira