Fábio Veríssimo pede licença por tempo indeterminado

Fábio Veríssimo pediu dispensa por tempo indeterminado e vai estar afastado dos relvados depois de ter sido o vídeo-árbitro no Benfica-FC Porto da Allianz Cup. O árbitro da AF Leiria teve uma reunião com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e reconheceu que precisa de tempo para parar e refletir, segundo apurámos.O descontentamento do CA, liderado por José Fontelas Gomes, foi explicado a Veríssimo e a verdade é que o árbitro internacional decidiu pedir a dispensa para se dedicar a trabalho específico como árbitro e vídeo-árbitro. Além disso, também vai investir em trabalho de formação, ao perceber que as atuações não estão ao nível que exibiu outrora.Perante esta atitude, o CA colocou-se ao lado do leiriense, de 36 anos, e irá ajudar Veríssimo a recuperar a melhor forma antes de regressar aos relvados no momento em que der resposta positiva ao trabalho que vai ser efetuado. Diga-se, de resto, que no seio da arbitragem esta decisão, ao reconhecer que está a atravessar um momento menos bom, é vista como vindo de alguém responsável que pensou primeiro no grupo e na arbitragem.contactou fonte do Conselho de Arbitragem, que confirmou a reunião com Fábio Veríssimo e recordou que a análise ao trabalho dos árbitros é corrente, assim como o treino e as ações de formação.