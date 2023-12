Fernando Madureira absolvido em queixa apresentada pela APAF

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu absolver Fernando Madureira, na sequência de uma participação apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), a propósito das críticas feitas pelo líder dos Super Dragões ao árbitro Hélder Malheiro, no jogo Chaves-Benfica, realizado a 4 de novembro deste ano.No decorrer desse encontro, referente à 10.ª jornada da Liga Betclic, Fernando Madureira proferiu vários insultos dirigidos ao árbitro de Lisboa através das suas redes sociais, razão pela qual a APAF avançou com uma queixa para o Conselho de Disciplina da FPF, o que no caso de Madureira ainda ser dirigente do Canelas 2010 poderia implicar sanções disciplinares.Acontece que, na presente época desportiva, Fernando Madureira não está inscrito na plataforma SCORE, tendo a última inscrição acontecido na época 2021/22, na qualidade de secretário do Conselho Fiscal do Canelas 2010.Não tendo ficado provada a ligação de Fernando Madureira ao Canelas na qualidade de dirigente, o Conselho de Disciplina da FPF "considera improcedente a acusação deduzida e, nesse sentido, decide absolvê-lo da prática da infração que lhe vinha imputada em sede de libelo acusatório", pode ler-se no acórdão redigido no passado dia 21 deste mês.