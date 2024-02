FIFA pede calma em relação ao cartão azul: «Prematuro»

Depois de terem surgido notícias da possível entrada em vigor de um cartão azul no futebol, no sentido de punir lances antidesportivos e protestos dos jogadores, expulsando-os durante 10 minutos, a FIFA garante que tal não acontecerá tão cedo."A FIFA deseja esclarecer que as informações sobre a aplicação do chamado 'cartão azul' nos níveis de elite do futebol são incorretas e prematuras. Qualquer medida deste tipo, a implementar, deve ser limitada de uma maneira responsável aos níveis inferiores, uma posição que a FIFA pretende reiterar quando este tema for discutido com a IFAB no dia 2 de março", explicou o organismo que tutela o futebol mundial.Os testes começaram a ser realizado já há algum tempo, mas em categorias inferiores do futebol sueco e galês, com resultados considerados satisfatórios.Recorde-se que durante o dia de ontem o jornal inglês 'The Telegraph' avançava que os cartões azuis poderiam vir a ser utilizados já na próxima edição da Taça de Inglaterra.