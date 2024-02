O Conselho de Arbitragem (CA) da FPF divulgou que o fim de semana terá mais 11 jogos com explicações dos árbitros ao vivo. Na sequência da autorização do IFAB e da FIFA, o organismo tem testado a nova tecnologia de comunicação, em que os árbitros agora terão a possibilidade de utilizar o sistema de som do estádio para explicar ao público "a decisão final em jogadas de possível revisão da decisão ou decisões factuais como por exemplo foras de jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti".Durante o fim de semana esta tecnologia estará então disponível no Albergaria-Sp. Braga, Famalicão-Damaiense, Valadares-Lank Vilaverdense, Racing Power-Sporting, Marítimo-Torreense e Benfica-Ouriense, referentes à 14.ª jornada da Liga BPI (feminino).Já na 2.ª Liga, competição que também está a ser utilizada para testar esta nova tecnologia, os árbitros terão a possibilidade de comunicar com o público no Mafra-Tondela, Marítimo-FC Porto B, U. Leiria-Belenenses, Ac. Viseu-UD Oliveirense e Feirense-Nacional.