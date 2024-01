Fontelas Gomes e as decisões dos árbitros em direto: «Em nome da transparência no futebol»

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, congratulou-se esta quinta-feira com a decisão da FIFA e do International Board (IFAB) em aceitar o pedido do CA para que as decisões dos árbitros fossem divulgadas em direto nos estádios, e também através das transmissões televisivas, sublinhando que esta é "uma grande conquista da arbitragem portuguesa e uma excelente notícia para o futebol português e para os adeptos em geral."





"É uma grande conquista da arbitragem portuguesa e uma excelente notícia para o futebol português e para os adeptos em geral. A partir de agora, os árbitros estarão autorizados a explicar ao vivo, o que decidiram e porque o fizeram após uma revisão. Desta forma, todas as pessoas que estão no estádio a assistir ao jogo, e mesmo via televisão, ficarão mais esclarecidas. Era um objetivo nosso e tínhamos, aliás, sido os primeiros a fazer esse pedido à FIFA e ao IFAB", começou por dizer o líder do Conselho de Arbitragem, enumerando de seguida as várias conquistas que Portugal foi conseguindo neste âmbito: "Portugal tem estado na vanguarda da vídeoarbitragem. Fomos um dos primeiros países do Mundo a ter VAR nos jogos da principal competição profissional; fomos dos primeiros a divulgar os áudios das conversas entre os árbitros e os vídeo-árbitros; fomos os primeiros a avançar com a vídeoarbitragem na principal competição feminina na Europa, fomos os primeiros a usar vídeo suporte no futsal."José Fontelas Gomes não escondeu que este era um passo que o Conselho de Arbitragem queria dar há já algum tempo, "em nome da transparência de processos no futebol". "Queríamos muito poder divulgar as decisões em direto nos estádios e felizmente vai ser possível fazê-lo, em nome da transparência de processos no futebol. Tudo continuaremos a fazer para que os adeptos compreendam melhor a arbitragem."