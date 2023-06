Fontelas Gomes marca reuniões para debater entidade externa para arbitragem

Fontelas Gomes convidou esta quinta-feira sindicato de jogadores, associação de treinadores, associações distritais, dirigentes e demais sócios da FPF para reuniões individuais que deverão ocorrer durante o mês de junho.O objetivo do presidente do Conselho de Arbitragem, que lidera o grupo de trabalho sobre a criação de uma entidade externa para a arbitragem profissional , é recolher contributos sobre o tema.A primeira reunião do grupo de trabalho com a Liga e a APAF está agendada para esta sexta feira.