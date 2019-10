Fórum de Arbitragem abre portas das escolas

O 17.º Fórum de Arbitragem, organizado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, juntou as 22 associações distritais em Almeirim durante os últimos dois dias. Uma das principais conclusões prendeu-se com a captação de novos árbitros, algo que poderá ser potenciado com o alargamento do ensino da arbitragem às escolas.





Fontelas Gomes, líder do CA da FPF, destacou o grande objetivo de ter cada vez mais jovens árbitros. "O Conselho de Arbitragem preza muito este trabalho de equipa e esta parceria com os conselhos de arbitragem distritais. Só desta forma teremos uma melhor arbitragem no futuro, como todos pretendemos. É essencial este trabalho desenvolvido na base do nosso futebol, de captar e de reter os jovens na arbitragem. Só assim atingimos o nosso objetivo de ter mais árbitros e de melhor qualidade", afirmou ao site da FPF.Já Júlio Vieira, diretor da FPF, elogiou o trabalho do Conselho de Arbitragem nacional e mais um Fórum de Arbitragem: "A FPF reconhece que o Conselho de Arbitragem sabe desenvolver bem esta política de proximidade com as bases do futebol, mas também da arbitragem, que é um setor fundamental. O presidente da FPF reconhece o vosso trabalho, dedicação e esforço."