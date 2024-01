FPF esclarece em que situações os árbitros irão explicar decisões do VAR nos estádios em Portugal

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que as decisões do árbitro "em situações de intervenção do videoárbitro vão poder ser comunicadas pelo próprio ao público e em direto no estádio, através da instalação sonora, e em casa, por meio da transmissão televisiva."Num comunicado no site da FPF, o organismo esclarece que estas comunicações dos árbitros ocorrerão em duas situações específicas:Não existe ainda data para o início dos testes mas a intenção passa por fazê-lo o mais "rapidamente possível": "Esta medida será aplicada nas competições onde o sistema VAR está implantado, designadamente as duas ligas profissionais, Liga BPI, Taça da Liga, Taça de Portugal, Supertaça e fase final da Liga 3. O CA fica a aguardar que a Liga Portugal indique os estádios que reúnem condições para aplicar a medida, numa primeira fase ainda em modo de teste, o mais rapidamente possível", acrescenta o CA.Conselho de Arbitragem tem luz verde da FIFA e do IFABAs decisões do árbitro de campo em situações de intervenção do videoárbitro vão poder ser comunicadas pelo próprio ao público e em direto no estádio, através da instalação sonora, e em casa, por meio da transmissão televisiva.A medida vai ser testada nas competições nacionais onde o sistema VAR é utilizado e irá permitir que os árbitros possam explicar as decisões tomadas.O pedido do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF foi aceite pela FIFA e pelo International Board (IFAB), após avaliação do trabalho que tem sido desenvolvido em Portugal.Os organismos internacionais consideraram que a experiência de vários anos da videoarbitragem portuguesa confere-lhe a maturidade necessária para dar o próximo passo. O CA já tinha requerido o ano passado a autorização que lhe é agora concedida.As comunicações do árbitro ocorrerão em duas situações específicas:- todos os lances em que o árbitro se dirige à zona de revisão do VAR;- e os lances de revisão factual (como por exemplo foras-de-jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti).Esta medida será aplicada nas competições onde o sistema VAR está implantado, designadamente as duas ligas profissionais, Liga BPI, Taça da Liga, Taça de Portugal, Supertaça e fase final da Liga 3.O CA fica a aguardar que a Liga Portugal indique os estádios que reúnem condições para aplicar a medida, numa primeira fase ainda em modo de teste, o mais rapidamente possível.O presidente do CA, José Fontelas Gomes, congratulou-se com a decisão da FIFA e do IFAB: "É uma grande conquista da arbitragem portuguesa e uma excelente notícia para o futebol português e para os adeptos em geral. A partir de agora, os árbitros estarão autorizados a explicar ao vivo, o que decidiram e porque o fizeram após uma revisão. Desta forma, todas as pessoas que estão no estádio a assistir ao jogo, e mesmo via televisão, ficarão mais esclarecidas. Era um objetivo nosso e tínhamos, aliás, sido os primeiros a fazer esse pedido à FIFA e ao IFAB.Portugal tem estado na vanguarda da vídeoarbitragem. Fomos um dos primeiros países do Mundo a ter VAR nos jogos da principal competição profissional; fomos dos primeiros a divulgar os áudios das conversas entre os árbitros e os vídeo-árbitros; fomos os primeiros a avançar com a vídeoarbitragem na principal competição feminina na Europa, fomos os primeiros a usar vídeo suporte no futsal.Queríamos muito poder divulgar as decisões em direto nos estádios e felizmente vai ser possível fazê-lo, em nome da transparência de processos no futebol. Tudo continuaremos a fazer para que os adeptos compreendam melhor a arbitragem."