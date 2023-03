Gustavo Correia apita FC Porto-Estoril

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol designou Gustavo Correia, da AF Porto, para apitar o FC Porto-Estoril, da 24ª jornada da Liga Bwin, que se disputa na sexta-feira, às 20h15. Fábio Melo irá ser o VAR no Estádio do Dragão.Já Artur Soares Dias irá dirigir um dérbi do Minho: o Vizela-Sp. Braga.O CA irá revelar, como habitual, nas próximas horas as restantes equipas de arbitragem para os encontros da jornada da Liga Bwin.Árbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4. árbitro: João AfonsoVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: António NobreAssistentes: Nélson Pereira e José Mira4.º árbitro: Bruno VieiraVAR: Bruno EstevesAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: David SilvaVAR: Vitor FerreiraAVAR: Luís CostaÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Hugo Ribeiro e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Vasco SantosAVAR: Nélson CunhaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: João PinhoVAR: Rui OliveiraAVAR: João Gonçalves