IFAB quer avançar com exclusões temporárias no futebol

O IFAB, organismo que supervisiona as leis de jogo do futebol, recomendou esta terça-feira que seja estudada a possibilidade de exclusões temporárias nos jogos profissionais, com o objetivo de reprimir os desvios de conduta dos jogadores.

A recomendação foi aprovada em Londres, na reunião anual do conselho do International Football Association Board (IFAB).

Já em 2017, o IFAB tinha feito uma recomendação idêntica, mas para as categorias amadoras, jovens, veteranos e futebol adaptado, sob reserva de aprovação das federações nacionais e das confederações.

Até agora, o futebol profissional estava fora deste tipo de suspensões.

O conselho de administração do IFAB também apoiou uma proposta, que vai ser aprovada, que limita ao capitão de equipa a aproximação ao árbitro em certas situações de jogo.

O conjunto das propostas vai agora ser examinado na assembleia geral do organismo, em março de 2024, em Glasgow.

Pierluigi Collina, presidente da comissão de árbitros da FIFA, que tem assento no IFAB, considera que a experiência feita com os amadores, desde 2017, foi "concludente" e que se pode avançar mais.

"Falamos agora de um nível mais elevado, altamente profissional. Devemos elaborar algo que funcione e que seja digno do futebol de alto nível", disse.