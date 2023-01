Já é conhecido o árbitro do Arouca-Benfica

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta sexta-feira as nomeações para os sete dos nove jogos da 18.ª jornada das Liga Bwin e ainda para os encontros da 18.ª ronda da Liga Sabseg, assim como para os da 16.ª jornada da Liga 3. Falta apenas nomear os juízes para o Marítimo-FC Porto e Sporting-Sp. Braga, que decorrem a 1 de fevereiro.O Arouca-Benfica vai contar com a arbitragem de Rui Costa, com João Bessa Silva e Carlos Martins nas funções de assistentes. David Silva será o 4.º árbitro. Já Vasco Santos estará no VAR e contará com Pedro Ribeiro como AVAR.Árbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: João M. PintoVAR: Fábio MeloAVAR: João AfonsoÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Nelson Cunha e Hugo Santos4.º árbitro: André NetoVAR: Carlos MacedoAVAR: Nuno MansoÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: João CarvalhoVAR: Rui OliveiraAVAR: Luís CostaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Hugo Ribeiro e Nuno Pires4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Bruno EstevesAVAR: Diogo RosaÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4.º árbitro: Bruno VieiraVAR: Luís FerreiraAVAR: Fábio SilvaÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Tiago Leandro e André Costa4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa SIlva e Carlos Martins4.º árbitro: David SilvaVAR: Vasco SantosAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Flávio LimaAssistentes: Ricardo Carreira e Gonçalo Freire4.º árbitro: Rúben SilvaÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: Diogo Pereira e Pedro Sousa4.º árbitro: Fábio MonteiroÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e André Dias4.º árbitro: Rodrigo RoqueÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Paulo Soares e Francisco Pereira4.º árbitro: Márcio AzevedoÁrbitro: João PinhoAssistentes: Diogo Pinto e João Morte4.º árbitro: Nuno EirasÁrbitro: Pedro RamalhoAssistentes: Filipe Fernandes e João Martins4.º árbitro: Jonathan BaboÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Sérgio Jesus e Vasco Marques4.º árbitro: David SoaresÁrbitro: João AfonsoAssistentes: Alexandre Ferreira e José Pereira4.º árbitro: Leonel FerreiraÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Nuno Manso e Luís Costa4.º árbitro: Jorge FernandesÁrbitro: João MendesAssistentes: Nélson Andrade e Rui Mendes4.º árbitro: Paulo RaposoÁrbitro: Dinis GorjãoAssistentes: André Botelho e Miguel Martins4.º árbitro: Ricardo GóisÁrbitro: Humberto TeixeiraAssistentes: Nuno Lopes e Vasco Sousa4.º árbitro: Joel PachecoÁrbitro: Márcio TorresAssistentes: Emanuel Rocha e Diogo Ribeiro4.º árbitro: Hugo CerqueiraÁrbitro: Pedro FerreiraAssistentes: Nuno Freitas e João Carvalho4.º árbitro: João GomesÁrbitro: Bruno RebochoAssistentes: Vítor Aires e Ricardo Azevedo4.º árbitro: Carlos EspadinhaÁrbitro: Paulo BarradasAssistentes: Joaquim Gato e André Duque4.º árbitro: Pedro AfonsoÁrbitro: Carlos TeixeiraAssistentes: Vítor Silva e Artur Veiga4.º árbitro: João SantosÁrbitro: Tiago MendesAssistentes: Pedro Pinto e Gaspar Castro4.º Daniel ValeÁrbitro: Rui SoaresAssistentes: Pedro Gorjão e Pedro Fonseca4.º árbitro: Rúben PinheiroÁrbitro: Rui LimaAssistentes: Bruno Rocha e Ricardo Lima4.º árbitro: Nelson CunhaÁrbitro: António MoreiraAssistentes: Márcio Ribeiro e Israel Lopes4.º árbitro: Fábio Silva