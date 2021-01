Já há árbitro para a final da Allianz Cup

Tiago Martins é o árbitro nomeado para o duelo entre Sp. Braga e Sporting, que irá determinar o vencedor da mais recente edição da Allianz Cup, divulgou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.





O juiz da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) contará ainda com os assistentes André Campos e Pedro Mota, com Manuel Mota a assumir o papel de quarto árbitro. O VAR do encontro será Hugo Miguel e terá como assistente Ricardo Santos (AVAR).Sporting e Sp. Braga, detentor do título, disputam no sábado uma inédita final da 14.ª edição da Taça da Liga, ambos em busca de um terceiro troféu, em encontro marcado para o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19h45.