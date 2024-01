Já há árbitro para o FC Porto-Sp. Braga

O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou Artur Soares Dias para arbitrar o duelo entre o FC Porto e o Sp. Braga, respetivamente 3.º e 4.º classificados da Liga Betclic, naquele que é o prato forte da 17.ª jornada do campeonato. O juiz da AF Porto será auxiliado por Paulo Soares e Pedro Ribeiro, João Gonçalves será o 4.º árbitro e ao serviço do VAR estarão Tiago Martins e Gonçalo Freire.Luís Godinho, da AF Évora, vai dirigir o Chaves-Sporting, com o apoio de Bruno Esteves no VAR. Quanto ao Benfica-Rio Ave, o CA nomeou o árbitro Iancu Vasilica (AF Vila Real) e no VAR estará António Nobre.Refira-se que João Pinheiro não consta das nomeações deste fim de semana, por estar no Paraguai no âmbito de um estágio de árbitros promovido pela Conmebol, que decorre desta quarta-feira até sábado, segundo informou a FPF.Eis as nomeações completas da próxima ronda da Liga Betclic:Árbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: João M. PintoVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: André Dias e Sérgio Jesus4.º árbitro: João AfonsoVAR: Nuno AlmeidaAVAR: André CamposÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Halim ShirzadVAR: Bruno EstevesAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Francisco Pereira e Nuno Pires4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Hélder MalheiroAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Hugo MiguelAVAR: Rui CidadeÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Carlos Martins4.º árbitro: Diogo RosaVAR: António NobreAVAR: Bruno JesusÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Tiago Costa e André Almeida4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: Rui OliveiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Tiago MartinsAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Rui LimaVAR: Luís FerreiraAVAR: Carlos Campos