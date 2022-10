Já há árbitros para a 11.ª jornada da Liga Bwin: João Pinheiro vai estar no Gil Vicente-Sp. Braga

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos da 11.ª ronda da Liga Bwin. João Pinheiro, árbitro do FC Porto-Benfica, está nomeado para o Gil Vicente-Sp. Braga. O VAR do clássico, Tiago Martins, vai dirigir o Boavista-Vizela e o AVAR do mesmo jogo, Luís Godinho, estará no Benfica-Chaves.Artur Soares Dias vai dirigir o Santa Clara-FC Porto, Luís Godinho apitará o Benfica-Chaves e Rui Costa foi nomeado para o Arouca-SportingÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Vasco Marques e Francisco Pereira4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Vasco SantosAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Inácio Pereira4.º árbitro: João PinhoVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Hélder MalheiroAVAR: Hugo CoimbraÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e Carlos Martins4.º árbitro: João AfonsoVAR: Hugo MiguelAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: André Campos e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Vítor FerreiraAVAR: Flávio LimaÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Rui Licínio e André Dias4.º árbitro: Carlos TeixeiraVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Bruno VieIraÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Nelson Cunha e Fábio Silva4.º árbitro: Tiago MendesVAR: Bruno EstevesAVAR: Catarina CamposÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Luciano Maia e Luís Costa4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: Luís FerreiraAVAR: João AfonsoÁrbitro: António NobreAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira4.º árbitro: Rui SoaresVAR: Manuel OliveiraAVAR: João Pinho