Já há árbitros para os playoff

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta terça-feira, os árbitros nomeados para o Marítimo-Estrela da Amadora, da segunda mão do playoff da Liga Bwin/Liga Sabseg, e para o B SAD-Vilaverdense, primeira mão do playoff da Liga Sabseg/Liga 3.João Pinheiro, que esteve na final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e FC Porto, irá dirigir o Marítimo-Estrela da Amadora - marcado para domingo, pelas 20h15 -, enquanto o B SAD-Vilaverdense - no mesmo dia, pelas 17 horas - ficará a cargo de Artur Soares Dias.Árbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Cláudio PereiraVAR: Nuno AlmeidaAVAR: André CamposÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: Hélder MalheiroVAR: André NarcisoAVAR: Paulo Brás