Já são conhecidos os árbitros da final four da Allianz Cup

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou este domingo as nomeações para os jogos da final four da Allianz Cup. Nuno Almeida será o árbitro do encontro entre Sp. Braga e Sporting, que contará com André Campos e Pedro Felisberto como assistentes e Hélder Malheiro a desempenhar funções de quarto árbitro. Tiago Martins será VAR e Hugo Ribeiro o AVAR.Já o Benfica-Estoril terá Cláudio Pereira como árbitro principal. Tiago Costa e André Almeida serão assistentes nesta partida, que contará ainda com João Gonçalves nas funções de quarto árbitro, Fábio Melo no VAR e Sérgio Jesus no AVAR.Árbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Hélder MalheiroVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Tiago Costa e André Almeida4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio Jesus