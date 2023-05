Já são conhecidos os árbitros nomeados para a última jornada da 2.ª Liga

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta quinta-feira, os árbitros nomeados pelo Conselho de Arbitragem para os jogos da 34.ª e última jornada da 2.ª Liga.João Gonçalves foi o escolhido para o lado B do clássico entre FC Porto e Benfica. Quanto às decisões do fundo da tabela, Nuno Almeida vai apitar o Trofense-Mafra, Miguel Nogueira estará no Nacional-Ac. Viseu e António Nobre no Vilafranquense-B SAD.Árbitro: José BessaAssistentes: Rodrigo Roque e Andreia Sousa4.º árbitro: Tiago LeandroÁrbitro: Anzhony RodriguesAssistentes: Márcio Azevedo e Rúben Silva4.º árbitro: Sérgio GuelhoÁrbitro: João PinhoAssistentes: David Soares e João Martins4.º árbitro: João CasegasÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: André Dias e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Márcio TorresÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: Fábio Monteiro e Vanessa Gomes4.º árbitro: Hugo MarquesÁrbitro: António NobreAssistentes: Nélson Pereira e José Mira4.º árbitro: Jonathan BaboÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Francisco Pereira4.º árbitro: Marcos BrazãoÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Nuno Pires4.º árbitro: Vasco MarquesÁrbitro: Diogo RosaAssistentes: Flávio Antunes e Gonçalo Freire4.º árbitro: Hugo Coimbra