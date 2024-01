Já são conhecidos os árbitros nomeados para os jogos de Sporting e Benfica da 18.ª jornada da Liga Betclic

O Conselho de Arbitragem da FPF anunciou esta terça-feira os árbitros nomeados para três jogos dos nove jogos da 18.ª jornada da Liga Betclic, marcados para quinta e sexta-feira.No Famalicão-Sp. Braga, marcado para as 18h45 de quinta-feira, Manuel Oliveira será o homem do apito, ao passo que no mesmo dia, mas às 20h45, será André Narciso a comandar o Vizela-Sporting. Já no dia seguinte, pelas 20h15, Gustavo Correia ajuizará o duelo entre Benfica e Boavista.Árbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Rui LimaVAR: Hugo MiguelAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Vasco Marques e Luís Viegas4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Rui CostaAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Bruno EstevesAVAR: Pedro Felisberto