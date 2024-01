Já são conhecidos os árbitros para a 20.ª jornada da Liga Betclic

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, esta quarta-feira, as nomeações dos árbitros para a 20.ª jornada da Liga Betclic, que vai arrancar este sábado. Os três grandes serão arbitrados por juízes internacionais.O líder Sporting visita o Famalicão, num jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo e que terá no VAR André Narciso. Veríssimo, recorde-se, dirigiu recentemente a final da Allianz Cup, entre Sp. Braga e Estoril.António Nobre vai dirigir o FC Porto-Rio Ave, com apoio de Fábio Melo no VAR. Já o Benfica-Gil Vicente será apitado por Tiago Martins, com Gustavo Correia a dar apoio a partir da Cidade do Futebol.Nomeações completas para a 20.ª jornada da Liga Betclic:Árbitro: David SilvaAssistentes: Nuno Eiras e Nelso Cunha4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: Rui OliveiraAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: António NobreAssistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: Rui LimaVAR: João GonçalvesAVAR: Ângelo CarneiroÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Pedro Felisberto e Diogo Pereira4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Luís FerreiraAVAR: Luís CostaÁrbitro: Tiago MartinsAssistentes: Hugo Ribeiro e José Mira4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: José BessaAssistentes: Nuno Manso e Fábio Silva4.º árbitro: Miguel NogueiraVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: João AfonsoVAR: Bruno EstevesAVAR: André CamposÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Carlos Martins4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Hugo MiguelAVAR: Gonçalo Freire