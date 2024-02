Já são conhecidos os árbitros para a 23.ª jornada da Liga Betclic

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os encontros da 23.ª jornada da Liga Betclic, com destaque para os jogos dos três principais clubes portugueses.O Benfica-Portimonense será arbitrado por Miguel Nogueira (Lisboa) com o apoio do VAR Cláudio Pereira (Aveiro). O Rio Ave-Sporting será dirigido por André Narciso (Setúbal) e com António Nobre (Leiria) ao serviço do VAR. Já o Gil Vicente-FC Porto terá como árbitro o leiriense Fábio Veríssimo, com o lisboeta Hélder Malheiro a desempenhar a função de VAR.Lista completa de nomeações para a 23.ª jornada:Árbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Gonçalo Freire4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Hélder CarvalhoAVAR: Diogo PereiraÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Rui CostaAVAR: João Bessa SilvaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Hugo MiguelAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Jorge Fernandes e Nelson Cunha4.º árbitro: Marco CruzVAR: Rui OliveiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e Fábio Silva4.º árbitro: Rui LimaVAR: José BessaAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Francisco Pereira e Nuno Pires4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Cláudio PereiraAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Miguel FonsecaVAR: Hélder MalheiroAVAR: André CamposÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Vasco Marques e Luís Viegas4.º árbitro: David SilvaVAR: António NobreAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Vítor FerreiraVAR: Luís GodinhoAVAR: Rui Teixeira