Já são conhecidos os árbitros para a 4.ª jornada da Liga Betclic: Luís Godinho no Sp. Braga-Sporting

Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 4.ª jornada da Liga Betclic e da Segunda Liga, com especial destaque a ir para o duelo grande da ronda, o Sp. Braga-Sporting. No Minho, no domingo pelas 20h30, Luís Godinho será o árbitro principal, tendo como auxiliares Rui Teixeira e Pedro Mota, estando a função de VAR e AVAR entregues a Fábio Melo e Sérgio Jesus, respetivamente.Ainda de acordo com as nomeações da Secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF, o Benfica-V. Guimarães será arbitrado por- com Hugo Ribeiro e Francisco Pereira como assistentes e André Narciso (VAR) e Vasco Marques (AVAR) - ao passo que o FC Porto-Arouca estará entregue a, ao comando de uma equipa com os assistentes Rui Cidade e Carlos Pires - Rui Oliveira será o VAR e Pedro Ribeiro o AVAR.Árbitro: Bruno CostaAssistentes: Luís Costa e José Pereira4.º árbitro: Carlos TeixeiraVAR: Carlos MacedoAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: David SilvaAssistentes: Nuno Eiras e Nélson Cunha4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: António NobreAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Bruno VieiraAssistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: João PinheiroAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Carlos Campos4.º árbitro: André NetoVAR: Vasco SantosAVAR: Miguel FonsecaÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: João PinhoVAR: Luís FerreiraAVAR: Carlos MartinsÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Paulo Soares e André Almeida4.º árbitro: Sérgio C. JesusVAR: Manuel OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Carlos Pires4.º árbitro: José BessaVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Fábio MeloAVAR: Sérgio JesusÁrbitro: Márcio TorresAssistentes: David Soares e João Macedo4.º árbitro: André CostaVAR: Vasco SantosAVAR: Miguel FonsecaÁrbitro: Sérgio GuelhoAssistentes: Rodrigo Roque e Rui Rodrigues4.º árbitro: Ricardo CarreiraVAR: Catarina CamposAVAR: Diogo RosaÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e André Dias4.º árbitro: Miguel RibeiroVAR: João BentoAVAR: Pedro FelisbertoÁrbitro: João AfonsoAssistentes: Vanessa Gomes e Alexandre Ferreira4.º árbitro: Inácio PereiraVAR: Luís FerreiraAVAR: Carlos MartinsÁrbitro: Halim ShirzadAssistentes: Cátia Tavares e Rúben Silva4.º árbitro: Pedro SousaVAR: Bruno EstevesAVAR: José MiraÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Ângelo Carneiro e João Bessa Silva4.º árbitro: Andreia SousaVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Flávio DuarteAssistentes: Ana Lóide e Jonathan Babo4.º árbitro: Luís ViegasVAR: Vítor FerreiraAVAR: Pedro FerreiraÁrbitro: Rui LimaAssistentes: João Martins e Miguel Martins4.º árbitro: Humberto TeixeiraVAR: Bruno CostaAVAR: Rui SilvaÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Nuno Manso e Fábio Silva4.º árbitro: Fábio MonteiroVAR: Bruno EstevesAVAR: José Mira