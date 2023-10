Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 8.ª jornada da Liga Betclic André Narciso no Estoril-Benfica; Nuno Almeida no FC Porto-Portimonense; António Nobre no Sporting-Arouca





António Nobre vai arbitrar o líder Sporting diante do Arouca

• Foto: LUSA