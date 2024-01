Já são conhecidos os árbitros para a jornada 19 da Liga Betclic

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta quinta-feira as nomeações para os jogos da 19.ª jornada da Liga Portugal Betclic.João Pinheiro foi o árbitro escolhido pelo CA para apitar o encontro entre Farense e FC Porto. O juiz da AF Braga terá Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes e João Afonso no papel de 4.º árbitro. António Nobre será VAR e terá a assistência de Francisco Pereira (AVAR).Já Hélder Malheiro será o árbitro que irá arbitrar o duelo entre Estrela da Amadora e Benfica. O juiz da AF Lisboa contará com os assistentes Hugo Coimbra e Gonçalo Freire e com Gonçalo Neves a desempenhar funções de 4.º árbitro. Luís Ferreira será VAR e Nuno Manso AVAR.Hélder Carvalho será o árbitro principal do Sporting-Casa Pia. O juiz da AF Santarém contará com o auxílio dos assistentes Paulo Brás e Nélson Pereira e com Flávio Duarte a desempenhar funções de 4.º árbitro. Bruno Esteves estará no VAR e Pedro Martins será AVAR.Árbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro4.º árbitro: Diogo RosaVAR: David SilvaAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Bruno CostaAssistentes: Tiago Costa e Jorge Fernandes4.º árbitro: Vítor FerreiraVAR: Manuel MotaAVAR: Nelson CunhaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: João AfonsoVAR: António NobreAVAR: Francisco PereiraÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: André Dias e Sérgio Jesus4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Dinis GorjãoVAR: Manuel OliveiraAVAR: Hugo SantosÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Hugo Coimbra e Gonçalo Freire4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Luís FerreiraAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Paulo Brás e Nélson Pereira4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Bruno EstevesAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Bruno VieiraAssistentes: Rui Cidade e José Mira4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Ricardo BaixinhoAVAR: André CamposÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Marco CruzVAR: Iancu VasilicaAVAR: Álvaro Mesquita