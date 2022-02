Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Já vi que não é mas não posso voltar atrás»: as palavras de João Pinheiro a Viana pelo amarelo a Coates Árbitro do polémico FC Porto-Sporting assumiu perante o diretor dos leões que errou no cartão mostrado ao central