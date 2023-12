João Pinheiro, João Gonçalves e Hugo Miguel na jarra após os jogos da última jornada

O lance do penálti de Adán que permitiu ao V. Guimarães fazer o empate frente ao Sporting O lance do penálti de Adán que permitiu ao V. Guimarães fazer o empate frente ao Sporting

João Pinheiro e Hugo Miguel, árbitro e VAR nomeados para o polémico V. Guimarães-Sporting (3-2) , realizado sábado, que terminou com a vitória dos minhotos por 3-2, ficaram fora das nomeações para os jogos deste fim-de-semana.O encontro ficou marcado pelo penálti assinalado por João Pinheiro sobre uma pretensa falta de Adán sobre Ricardo Mangas que a esmagadora maioria dos especialistas considerou não existir. Recorde-se que João Pinheiro não foi rever sequer o lance, uma situação que terá originado nova penalização a Hugo Miguel que já ficou de fora por um fora-de-jogo mal assinalado no Casa Pia-Sporting, logo na 2ª jornada.Igualmente de fora ficou João Gonçalves, o árbitro do FC Porto-Casa Pia, que não expulsou Pepe por um derrbe a Clayton que seguia isolado para a baliza dos dragões. Com esta decisão, o central e capitão do FC Porto escapou a um castigo que o impederia de disputar o clássico de segunda-feira.