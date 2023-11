João Pinheiro nomeado para jogo das meias-finais do Mundial sub-17

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Pinheiro foi nomeado pela FIFA para dirigir o encontro entre Argentina e Alemanha, a contar para as meias-finais do Mundial sub-17, que decorre na Indonésia. O juiz de Braga vai fazer-se acompanhar pelos auxiliares Bruno Jesus e Luciano Maia, num encontro que está agendado para terça-feira, às 8h30 de Portugal continental.A equipa de arbitragem portuguesa vai arbitrar assim o quarto jogo da competição, depois de ter marcado presença nos embates Panamá-Marrocos e Japão-Argentina, referentes à fase de grupos, e também no Marrocos-Irão, dos oitavos de final.