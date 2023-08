Jogadores iniciam curso de árbitro

Arrancou, ontem, o curso de nível 0 de arbitragem para jogadores e ex-jogadores, iniciativa pioneira em Portugal que resulta de um protocolo entre Sindicato dos Jogadores (SJ) e Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A 1ª turma é composta por 19 alunos e a formação dura 24 horas, com componente teórica e prática, prosseguindo hoje e nos dias 25 e 26. O ex-árbitro João Ferreira, em nome do CA da FPF, e o coordenador do gabinete de educação e formação do SJ, Luís Caldeira, apresentaram o curso, que dá acesso direto à carreira de árbitro a atuais e antigos atletas, sem limite de idade.