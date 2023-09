Jogadores receberam diplomas do curso de arbitragem na Cidade do Futebol

Os 'alunos' aprovados no Curso de Arbitragem para jogadores de futebol receberam esta quinta-feira os respetivos diplomas, em cerimónia realizada na Cidade do Futebol.A iniciativa resultou de uma parceria do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF e do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e sete jogadores receberam os respetivos diplomas - Gilberto Seidi, Américo Paulo, Gonçalo Agrelos, Janilson dos Santos, José Carlos Correia, Vítor Carvalho e Kelly Coiaté (este representado por um familiar) - numa cerimónia que contou com a presença presidente do CA da FPF, Fontelas Gomes, do presidente do SJPF, Joaquim Evangelista, para além de Luís Caldeira, da área de formação do Sindicato, e alguns dos jogadores agora com curso de arbitragem, para além dos árbitros Tiago Martins, Hélder Malheiro e Cláudio Pereira."É uma área importante para que os jogadores tenham consciência das regras do jogo e que compreendam muitas decisões que os árbitros tomam em campo. Esta partilha de conhecimento entre jogadores e árbitros é muito importante para o futuro do futebol. Trata-se do primeiro curso para jogadores de futebol, sendo o nosso objetivo de dar esta certificação aos jogadores, sendo este mais um caminho nesse sentido, uma vez que a carreira dos jogadores termina relativamente cedo, e pode ser uma forma de continuar ligado ao futebol, na arbitragem. É mais uma porta que se abre. Isto para além da questão financeira, que também é importante", disse Fontelas Gomes.Já Joaquim Evangelista comentou: "É com enorme satisfação que nos associamos neste projeto com o Conselho de Arbitragem, a par de outras iniciativas em que já colaborámos com a FPF. É um projeto inovador que abraçámos, na tentativa de, por um lado, contribuir para aumentar a base de recrutamento da arbitragem, e por outro lado garantir aos jogadores um plano B, uma saída profissional interessante e com futuro. Os jogadores, com a experiência acumulada na prática do futebol, tem condições privilegiadas para avançar nesta função. O Sindicato está sempre do lado da arbitragem, porque defendemos os protagonistas. Como sei que o contrário também é verdade, e que os árbitros tudo farão para defender os jogadores de futebol."No final da cerimónia, os novos árbitros conheceram as instalações do centro de vídeo-arbitragem da FPF.