Jogos do Benfica e FC Porto na 1.ª jornada já têm árbitro

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, esta quarta-feira, as nomeações dos árbitros para os jogos da 1.ª jornada agendados para esta sexta-feira e sábado, sendo por isso já conhecidos os juizes que irão conduzir os duelos de Benfica, que abre o campeonato, e FC Porto.A receção do Benfica ao Arouca será arbitrada por Manuel Mota, que recentemente apitou a Supertaça entre FC Porto e Tondela. O juiz da AF Braga terá Vasco Santos como vídeo-árbitro. Já o FC Porto-Marítimo será arbitrado por Hélder Malheiro, com Bruno Esteves no VAR.Árbitro: Manuel MotaAssistentes: Nuno Eiras e Jorge Fernandes4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Vasco SantosAVAR: Rui LicínioÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: David SilvaVAR: Tiago MartinsAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Miguel NogueiraAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui CidadeForam ainda divulgadas nomeações para jogos da, que também arranca neste final de semana.Árbitro: Bruno VieiraAssistentes: Jonathan Babo e Ricardo Carreira4.º árbitro: Francisco PereiraÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: André CostaÁrbitro: Diogo RosaAssistentes: Fábio Monteiro e Diogo Pereira4.º árbitro: Paulo SoaresÁrbitro: Flávio LimaAssistentes: Gonçalo Freire e Flávio Antunes4.º árbitro: Pedro RibeiroÁrbitro: Pedro RamalhoAssistentes: Márcio Azevedo e Rúben Silva4.º árbitro: Nuno Pires