Jorge Sousa pronto a regressar

Jorge Sousa já está recuperado e pronto para voltar a apitar jogos no relvado. O árbitro, de 43 anos, foi operado em junho a um dos tendões de Aquiles e teve de enfrentar uma longa recuperação, mas na semana passada teve nota positiva nos testes físicos requeridos. Desta forma, fica disponível para ser nomeado como árbitro principal pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, embora seja expectável que comece por ser chamado para encontros de um grau de dificuldade menos elevado enquanto recupera o ritmo.

É preciso recuar a 13 de maio do ano passado para encontrar o último encontro dirigido pelo internacional, então o triunfo do Marítimo frente ao Sporting (2-1) na última jornada do campeonato. A lesão foi sofrida depois, forçando o afastamento dos relvados, mas não foi por isso que o portuense esteve longe da arbitragem. É que Jorge Sousa desempenhou as funções de vídeo-árbitro em 17 encontros da Liga, pelo que apenas não foi nomeado para VAR na 17ª jornada da competição.

Pronto para regressar à ação, Sousa aumenta o leque de opções do CA, isto numa altura em que havia dois árbitros de fora devido a lesão. O outro é Rui Oliveira, que teve uma lesão semelhante, ao fazer uma rotura do tendão de Aquiles num treino. No que diz respeito a Oliveira, a época está mesmo dada como terminada.