José Fontelas Gomes e os árbitros estrangeiros em Portugal: «Podem ajudar a melhorar o ambiente»

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, aplaudiu a parceria entre a AF Porto e a Real Federação Galega de Futebol (RFGF), que assinaram hoje um protocolo de intercâmbio de árbitros.





"Esta ideia com Espanha é mais abrangente em relação às parcerias que já tivemos com França e Chipre, porque no futuro a ideia é ser todos os campeonatos do futebol não profissional. A ideia é proporcionarmos a experiência de apitar no estrangeiro a árbitros mais jovens e mais cedo para que cresçam com uma experiência diferente. Tudo isto pode ser importante para o crescimento dos árbitros", começou por dizer Fontelas Gomes à margem do evento, onde recusou abordar o momento atual da arbitragem em Portugal, considerando que não era o momento e local indicados para tal.

Questionado sobre se acredita que o comportamento do público poderá vir a melhorar por estar em campo um árbitro estrangeiro, Fontelas Gomes admitiu que sim: "Penso que melhora sempre, vimos isso com os árbitros franceses que foram aplaudidos na primeira vez que vieram cá e pode ajudar a melhorar o ambiente. A AF Porto é a primeira no protocolo que assinámos com Espanha a 7 de julho a dar a experiência aos seus árbitros. A nossa ideia é que este intercâmbio possa trazer algo de positivo para pressionarmos um bocadinho a sua experiência e crescimento".