José Fontelas Gomes volta a candidatar-se à liderança da arbitragem da FPF

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Fontelas Gomes, vai recandidatar-se ao cargo nas listas do presidente Fernando Gomes, confirmou hoje à Lusa fonte da candidatura.

Fontelas Gomes, de 43 anos, foi eleito para o CA da FPF em 2016, quando sucedeu a Vítor Pereira, depois de ter presidido à Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) entre 2013 e 2016.

Antes, foi árbitro de terceira categoria, integrou a direção da APAF como vice-presidente e foi árbitro internacional de futebol de praia.

Fontelas Gomes recandidata-se à liderança do órgão federativo, ao contrário de José Manuel Meirim, que preside ao Conselho de Disciplina (CD), cargo para o qual Fernando Gomes vai apresentar a professora universitária e deputada do PS Cláudia Santos.

Com o adiamento dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 para 2021, devido à pandemia de covid-19, o Governo português decidiu permitir o prolongamento de mandatos por mais um ano, mas algumas federações, como a de futebol, vão avançar com as eleições no presente ano.

As eleições na FPF estavam previstas para junho, mas ainda não têm data marcada, tendo, no entanto, já sido iniciado o processo de eleição dos delegados para a Assembleia Geral (AG) eletiva.

Fernando Gomes, de 68 anos, cumpre o segundo mandato, depois de ter concorrido sem oposição às eleições de 04 de maio de 2016, alcançando 92% dos votos, e de ter sido eleito pela primeira vez em 10 de dezembro de 2011, ao derrotar Carlos Marta por 10 votos (46 contra 36), sucedendo a Gilberto Madail na presidência da FPF.