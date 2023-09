Líder da APAF aplaude João Pinheiro no Mundial sub-17: «Valorizar o que de bom é feito pelos árbitros portugueses»

Luciano Gonçalves, presidente da APAF

João Pinheiro (árbitro), Luciano Maia e Bruno Jesus (árbitros assistentes) foram escolhidos pela FIFA para o Mundial sub-17, que se realiza na Indonésia de 10 de novembro a 2 de dezembro. Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), aplaude a decisão."Estou muito satisfeito pela nomeação do João Pinheiro, do Luciano Maia e do Bruno Jesus. É o reflexo do trabalho deles, mas também da arbitragem portuguesa no seu conjunto. Estes momentos são fundamentais para valorizar o que de bom é feito pelos árbitros portugueses. Como qualquer agente envolvido no futebol os árbitros também erram, mas esta nomeação mostra que têm qualidade. Sabemos a importância que a FIFA dá a esta competição, o que nos leva a sentir muito orgulho pela escolha da arbitragem portuguesa para integrar este campeonato do mundo", disse o dirigente aLuciano Gonçalves aproveitou ainda para alertar para as mudanças necessárias no sector. "Este também é o momento de pensarmos na necessidade de continuar a melhorar as condições de trabalho dos árbitros, em todos os níveis de competição, para que os desempenhos sejam cada vez melhores", concluiu o líder da APAF e também colunista de