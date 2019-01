Líder da APAF defende Fábio Veríssimo e Manuel Oliveira: «Duas referências que nos enchem de orgulho»

O presidente da APAF voltou esta quinta-feira a abordar a polémica relacionada com as arbitragem dos jogos das meias-finais da Allianz Cup, nomeadamente com Fábio Veríssimo e Manuel Oliveira.Luciano Gonçalves afirmou já ter conversado com os dois árbitros, revelando que estes "estavam relativamente descansados". "Mas não podem estar satisfeitos com este ambiente em redor da arbitragem. São duas referências da sua geração, muito profissionais, dois grandes árbitros, que nos enchem de orgulho", disse.Luciano Gonçalves está preocupado com o que diz ser a "destruição da arbitragem pela base". "Infelizmente, tudo serve para alimentar as polémicas.E não só arbitragem de topo, mas na base que é o que nos preocupa", referiu. "Devemos forcar-nos para que os desempenhos dos árbitros sejam melhores. Se tivéssemos um treinador focado nos seus jogadores, um presidente focado na gestão do clube e um árbitro focado no jogo teríamos um futebol melhor. O futebol e a arbitragem não melhoram com o que se vai dizendo."E apesar de toda a polémica dos últimos dias, Luciano Gonçalves confia totalmente no trabalho da equipa que irá arbitrar a final da Allianz cup, entre o FC Porto e Sporting, este sábado, às 19h45."Será uma equipa de arbitragem focada em dar o seu melhor e em contribuir para um grande jogo. Esperamos um grande jogo com três grandes equipas e é isso que querem todos os apaixonados do futebol."[O VAR] é e será sempre uma mais-valia para a arbitragem. Ainda está num processo de aprendizagem. Há muito a melhorar, bem como a forma como o gerimos. Quem quer que o VAR termine, definitivamente que não quer o melhor para o futebol", afirmou