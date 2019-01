Líder da APAF responde a secretário de Estado: «Um infeliz comentário»

Luciano Gonçalves, líder da APAF, respondeu esta sexta-feira ao Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, que ontem recorreu às redes sociais para confessar que se sente "envergonhado" e "esclarecido" com o que viu em torno das arbitragens nos dois jogos das meias-finais da Allianz Cup, razão pela qual, assume, cancelou "a ida à final da Taça da Liga", numa publicação à qual anexou um vídeo dedo golo anulado ao Sp. Braga no jogo com o Sporting."Espero que as declarações do secretário de Estado da Mobilidade não represente o que é o sentimento de quem nos governa. Terá sido um infeliz comentário que devia estar focado nos problemas do dia-a-dia de todos nós do que estar focado em comentar o desporto", afirmou o líder da APAF esta manhã à Sport TV.E prosseguiu: "Repudiamos qualquer tipo de declarações que não trazem nada de positivo. Estamos a destruir o que se pretendia que fosse futebol positivo. Não faz sentido. Quando não tínhamos VAR era porque não tínhamos e este tipo de críticas já acontecia... Agora com VAR está a acontecer o mesmo. Temos de pensar o que queremos ser: se parte da solução ou parte do problema. A arbitragem está disponível para discutir, mas sem show off, dentro de uma sala. Estamos num país em que todas as pessoas têm uma opinião, secretários de Estado, comentadores, presidentes. Isto não traz nada de positivo. A arbitragem tem formas próprias de penalizar os árbitros e não é de forma pública".