Liga Europa: Artur Soares Dias arbitra Torino-Wolverhampton

Já a receção do Sp. Braga aos russos do Spartak Moscovo será arbitrada pelo espanhol Javier Estrada Fernandez. Tem 43 anos e é internacional desde 2013, não tendo ainda um vasto percurso nas competições de clubes da UEFA (nunca arbitrou, por exemplo, na fase de grupos da Champions). Em setembro do ano passado esteve em Portugal para dirigir o encontro particular entre a Seleção Nacional e a congénere da Croácia.

Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos desta quinta-feira, referentes à primeira mão do playoff da Liga Europa. O V. Guimarães e o Sp. Braga estão envolvidos nesta fase da competição, mas comecemos por Artur Soares Dias.O árbitro da AF Porto, que integra o quadro de elite de arbitragem da UEFA, vai dirigir o 'jogo grande' desta ronda do playoff da Liga Europa, que coloca frente a frente os italianos do Torino e os ingleses do Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo e onde atuam alguns jogadores portugueses, como Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves ou Diogo Jota.Soares dias será auxiliado pela dupla do costume, Rui Licínio e Paulo Soares, sendo João Pinheiro o designado para as funções de quarto árbitro. Este encontro arranca às 20 horas, em Turim.Quanto aos clubes portugueses em competição, o encontro do V. Guimarães na Roménia, diante do Steaua Bucareste (designado oficialmente como FCSB), será dirigido pelo esloveno Matej Jug, árbitro de 38 anos internacional desde 2007. É um árbitro experiente, inclusive com jogos arbitrados na fase de grupos da Liga dos Campeões em épocas anteriores, tendo dirigido, por exemplo, o FC Porto-Copenhaga, em setembro de 2016.Matej Jug já se cruzou também com os dragões na Liga Europa, prova em que ainda dirigiu encontros do Sporting, Sp. Braga, do Belenenses e também do próprio Vitória, nomeadamente o duelo com o Lyon, em dezembro de 2013.