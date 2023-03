Lua: a menina que se estreou na arbitragem aos 14 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma menina de 14 anos, natural da Covilhã, estreou-se na direção de um jogo de futebol. Ao lado de um dos mais experientes juízes de campo do CA da AF Castelo Branco, Lua Afonso codirigiu o dérbi infantil da sua cidade, entre a AD Estação e o Sporting da Covilhã, que os primeiros venceram (2-1).

É filha de peixe. E não diz não a um bom desafio. Seja em espaço académico, seja em contexto desportivo. Há dez anos que é atleta federada de patinagem e mais recentemente apareceu nas provas de atletismo. Em fevereiro, ao lado do progenitor – Romeu Afonso, ex-árbitro da primeira categoria nacional de futsal e atual observador –, cumpriu os 16 km do Trail de Conimbriga Terras de Sicó, uma das mais emblemáticas provas do circuito nacional.

Aluna de mérito da Escola Básica de São Domingos, afeta ao Agrupamento a Lã e a Neve, Lua tinha o bichinho da arbitragem em casa e não perdeu a oportunidade de tirar o último curso ministrado pelo seu Conselho de Arbitragem.

Estreou-se em campo no último fim de semana. Já depois de ter sido eleita para presidir à Mesa da Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens. Na terra do antigo internacional da arbitragem portuguesa, Carlos Xistra, o tirocínio foi apadrinhado por Carlos Silva, que tem mais de um milhar e meio de jogos apitados.

"Curiosamente, a minha estreia, há 23 anos, também tinha tido a companhia dele", recorda Romeu Afonso, que lá estava discretamente no Complexo Desportivo da ADE a acompanhar o desempenho da filhota.