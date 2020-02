Luciano Gonçalves: «Não pode ser normal vermos dois bonecos insufláveis atirados de uma ponte»

Luciano Gonçalves comentou o clima que atualmente existe no futebol português e admitiu que esse "tem de ser o ponto principal" a ser discutido.





Provocações a Benfica e árbitro no viaduto da Alameda do Dragão



Em declarações à SIC Notícias, o presidente da Asssociação de Árbitros de Futebol de Portugal (APAF) não deixou passar ainda a polémica em torno dos dois bonecos insufláveis - alusivos ao Benfica a à arbitragem - no viaduto da Alameda do Dragão, episódio que aconteceu em vésperas de clássico entre FC Porto e Benfica."Esse ambiente está a ser criado há tanto tempo... nós pouco ou nada temos feito em relação a isso. O que nos deve preocupar é a forma como este clima é alimentado. Deixamos que meia dúzia de ignorantes tenham estes comportamentos. O que os árbitros sentem é o que qualquer adepto ou pessoa que gosta de futebol sente. Nenhum de nós gosta da forma como está o futebol. Não pode ser normal vermos dois bonecos insufláveis, um árbitro e um adepto, atirados de uma ponte e vermos com graça e banalidade", apontou.