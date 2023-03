Luciano Gonçalves: «Quando se passam das marcas e se lança algum tipo de suspeita não podemos pactuar com isso»

O presidente da APAF, Luciano Gonçalves, esteve esta quinta-feira nas Jornadas Anuais da Liga e falou aos jornalistas sobre o momento conturbado que se vive na arbitragem em Portugal."Nada tem que ver com Pinto da Costa, Rui Costa, Varandas ou Salvador. Tem que ver com o que, em nosso entender, coloca em causa a seriedade e a idoneidade dos árbitros, não tem que ver com A , B ou C. Nas últimas três jornadas houve situações com três clubes diferentes e não somos indiferentes em relação a isso. Quando se ultrapassam das marcas e se lança algum tipo de suspeita não podemos pactuar com isso. Aí enviamos comunicação para o Conselho de Disciplina e o Conselho de Disciplina que entenda o que deve decidir. Aceitamos as críticas, mas não se pode colocar em causa a honorabilidade dos árbitros."Luciano Gonçalves abordou ainda a presença de árbitros estrangeiros nas competições profissionais: "Acabei de saber que vamos ter dois árbitros cipriotas nos dois maiores jogos da Liga 2. Faz sentido quando falamos em intercâmbio de formação. De outra forma não concordamos. Os nossos árbitros têm capacidade e fora dos big 5 somos dos países mais chamados às competições europeias."Sobre o VAR. "É uma mais-valia e veio para ajudar. Ainda existem dores de crescimento, mas vamos tentando eliminar os erros, existe um processo que deve ser melhorado. Ex-árbitros no VAR? Era impossível fazer esse processo desde início, certamente que num futuro muito próximo irá também haver mudanças relativamente a quem tem capacidade para desempenhar essas funções".Luciano Gonçalves falou ainda na divulgação do registo áudio dos árbitros: "Não tem que ver com o que queremos ou não. Ainda recentemente o Conselho de Arbitragem da FPF colocou essa questão à IFAB e a resposta foi negativa, não é possível fazer essa transmissão."