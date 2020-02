Luís Godinho apita Gil Vicente-Benfica

Luís Godinho é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o duelo entre Gil Vicente e Benfica, agendado para segunda-feira. Este era o único encontro para a qual a equipa de arbitragem ainda não era conhecida.





Esta nomeação surge na sequência de o juiz da AF Évora ter dirigido o V. Guimarães-FC Porto da jornada passada. Por esse motivo, a escolha pode ser entendida como o reconhecimento de bom trabalho e voto de confiança por parte do CA da FPF para com o internacional, de 34 anos.Por outro lado, o também internacional João Pinheiro é o vídeo-árbitro destacado, num encontro em que Pedro Mota e Valter Rufo serão os assistentes, Anzhony Rodrigues desempenha as funções de quarto árbitro e Nuno Eiras de AVAR.Recorde-se ainda que Hugo Miguel vai apitar o FC Porto-Portimonense, jogo que vai ser disputado no domingo. O lisboeta fará dupla com o VAR Bruno Esteves, isto depois de os dragões terem criticado o facto de os dois terem estado em encontros consecutivos do Benfica na Luz, o último dos quais o Benfica-Sp. Braga.