Luís Godinho no Farense-Sporting

Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 6.ª jornada da Liga Betclic, assim como da Liga Sabseg, e Luís Godinho irá dirigir o Farense-Sporting, com o auxílio no vídeo-árbitro de Manuel Mota. Já João Pinheiro estará no clássico desta sexta-feira entre Benfica e FC Porto, com Artur Soares Dias no VAR.Amanhã, no jogo que marca o arranque da jornada, Nuno Almeida vai arbitrar o E. Amadora-Sp. Braga, com David Silva no VAR. De resto, falta apenas ser revelada a escolha do Conselho de Arbitragem para o duelo entre Torreense e Belenenses, que encerra a ronda na 2ª Liga – será uma equipa cipriota.Nomeações para a 6.ª jornada da Liga Betclic:Árbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Hugo Coimbra e Francisco Pereira4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: David SilvaAVAR: Nelson CunhaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: André NarcisoVAR: Artur Soares DiasAVAR: Paulo SoaresÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: Álvaro Mesquita e Hugo Santos4.º árbitro: João PinhoVAR: Rui CostaAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: Humberto TeixeiraVAR:Luís FerreiraAVAR: Nuno EirasÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Gonçalo NevesVAR: Manuel MotaAVAR: Jorge FernandesÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: Sérgio Jesus e Carlos Martins4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Rui OliveiraAVAR: Pedro RibeiroÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Rui Cidade e Nuno Pires4.º árbitro: Halim ShirzadVAR: Cláudio PereiraAVAR: Luís CostaÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Fábio Silva e José Pereira4.º árbitro: Rui LimaVAR: Bruno EstevesAVAR: Paulo BrásÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: José Mira e Diogo Pereira4.º árbitro: João AfonsoVAR: Manuel OliveiraAVAR: Carlos CamposNomeações para a 6.ª jornada da Liga Sabseg:Árbitro: Anzhony RodriguesAssistentes: Nuno Pereira e André Ferreira4.º árbitro: João MartinsVAR: Catarina CamposAVAR: Hugo RibeiroÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: André Costa e Rodrigo Roque4.º árbitro: Andreia SousaVAR: Hugo MiguelAVAR: Rui SoaresÁrbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Vasco Marques e Gonçalo Freire4.º árbitro: Ricardo CarreiraVAR: Diogo RosaAVAR: Hugo CoimbraÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Alexandre FerreiraVAR: Hélder MalheiroAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Carlos TeixeiraAssistentes: David Soares e João Morte4.º árbitro: André NetoVAR: Vasco SantosAVAR: Hugo SantosÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4.º árbitro: Fábio MonteiroVAR: José BessaAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Pedro RamalhoAssistentes: Cátia Tavares e Rúben Silva4.º árbitro: Vanessa GomesVAR: Bruno CostaAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Sérgio GuelhoAssistentes: Filipe Fernandes e Miguel Martins4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Bruno VieiraAVAR: Gonçalo FreireÁrbitro: a definirAssistentes: a definir4.º árbitro: a definirVAR: a definirAVAR: a definir