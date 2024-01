que estarão no Famalicão-Sp. Braga, no Vizela-Sporting e no Benfica-Boavista, o Conselho de Arbitragem da FPF revelou esta quarta-feira as equipas de arbitragem que marcarão presença nos restantes encontros da 18.ª jornada da Liga Portugal Betclic. Especial destaque para a presença de Luís Godinho no FC Porto-Moreirense, juiz que contará com o auxílio dos assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota e do 4.º árbitro Flávio Lima. António Nobre irá desempenhar funções de VAR e contará com Nélson Pereira no papel de AVAR.Árbitro: João GonçalvesAssistentes: João Bessa Silva e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Pedro VieiraVAR: Tiago MartinsAVAR: André CamposÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Fábio Silva e José Pereira4.º árbitro: Márcio TorresVAR: Fábio VeríssimoAVAR: Pedro MartinsÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4.º árbitro: Vítor FerreiraVAR: Rui OliveiraAVAR: Hugo MarquesÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º árbitro: Flávio LimaVAR: António NobreAVAR: Nélson PereiraÁrbitro: Fábio MeloAssistentes: André Dias e Sérgio Jesus4.º árbitro: João PinhoVAR: Manuel MotaAVAR: Nelson CunhaÁrbitro: Miguel NogueiraAssistentes: Francisco Pereira e Nuno Pires4.º árbitro: Flávio DuarteVAR: Cláudio PereiraAVAR: Tiago Costa