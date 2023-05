Luís Godinho no Benfica-Sp. Braga: conheça todos os árbitros da 31.ª jornada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quarta-feira o lote de árbitros para os encontros da 31ª jornada da Liga Bwin.Luís Godinho foi escolhido para o jogo grande da jornada: o Benfica-Sp. Braga. André Narciso estará no VAR para o encontro no Estádio da Luz, agendado para sábado.Também já são conhecidos os juízes das outras partidas. Entre 'grandes', Nuno Almeida vai dirigir o P. Ferreira-Sporting e João Pinheiro estará no Arouca-FC Porto.Veja todos os árbitros da jornada 31 da Liga Bwin:Árbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Rui Cidade e Francisco Pereira4º árbitro: Bruno VieiraVAR: Rui CostaAVAR: Carlos MartinsÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: João Bessa Silva e Hugo Santos4º árbitro: João PinhoVAR: Fábio MeloAVAR: Nuno MansoÁrbitro: Vítor FerreiraAssistentes: Inácio Pereira e Nelson Cunha4º árbitro: João AfonsoVAR: Ricardo BaixinhoAVAR: Pedro RamalhoÁrbitro: Luís GodinhoAssistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota4º árbitro: Miguel NogueiraVAR: André NarcisoAVAR: Vasco MarquesÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Hugo Marques4º árbitro: Diogo RosaVAR: Bruno EstevesAVAR: Rui CidadeÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: José Luzia e Hugo Coimbra4º árbitro: Flávio LimaVAR: Hugo MiguelAVAR: Nuno PiresÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4º árbitro: Marcos BrazãoVAR: Luís FerreiraAVAR: Paulo SoaresÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: André Dias e Ângelo Carneiro4º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Vasco SantosAVAR: Tiago LeandroÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Luciano Maia e Luís Costa4º árbitro: David SilvaVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Tiago Costa