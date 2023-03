Manuel Mota e Nuno Almeida investigados por suspeitas de favores ao Benfica, avança o 'Correio da Manhã'

O nome dos árbitros Manuel Mota e Nuno Almeida consta no processo (n.º 5340/17) de corrupção desportiva que envolve o Benfica e está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) do Porto, avança o 'Correio da Manhã '.Segundo apurou o CM, a informação sobre os dois árbitros que estão no ativo e dirigem jogos dos campeonatos profissionais, I Liga e II Liga, surgiu no âmbito da audição de vários elementos que já passaram pelo setor da arbitragem.